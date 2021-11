Réunion sur la cherté du loyer : plusieurs propositions faites dont la fixation de la caution à 2 mois

La question préoccupante du loyer au Sénégal a été revue mardi 16 novembre 2021, lors d’une rencontre présidée par la ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta.



Au cours de cette réunion, les acteurs immobiliers et les différents ministères chargés de cette question, se sont évertués à proposer des mesures urgentes pour la stabilité et la régularisation du loyer au Sénégal.



L’atelier a permis au ministre et aux acteurs immobiliers de constater unanimement des irrégularités par rapport à l’application de la loi de 2014. Le constat est que beaucoup de bailleurs trouvent toujours les moyens de contournement pour fouler au pied cette loi promulguée pour encadrer et régulariser le loyer.



À l’issue de cette rencontre, d’importantes mesures et recommandations ont été retenues pour résoudre ce problème. Il est retenu la mise en place urgente de l’Observatoire national du loyer et la révision du problème des cautions. En effet, les bailleurs ont récemment revu à la hausse le nombre de mois de la caution. De plus, d’après la ministre du Commerce, « il faut proposer des mesures pour que les cautions ne dépassent pas 2 mois », a-t-elle préconisé avant de soutenir un partage des frais de commission pour préserver les intérêts des locataires.



D’autres mesures sont aussi prises pour régulariser et redynamiser le taux forfaitaire de l’enregistrement, mais également la réglementation des activités des agences immobilières. Ces différentes propositions seront soumises au président Macky Sall.