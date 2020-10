Révélation sur la dernière pirogue de migrants interceptée lundi: elle a été percutée 3 fois par les patrouilleurs

On en sait plus sur la collision entre une pirogue de candidats à l’émigration clandestine et une vedette de la Guardia civile espagnole survenue dans la nuit de dimanche à lundi. En réalité, la pirogue a été percutée après avoir refusé de s’arrêter.



Selon des informations de la Rfm, le patrouilleur Sangomar a d’abord sommé le capitaine de la pirogue de s’arrêter mais s’est heurté au refus de ce dernier. Il y a eu abordage à trois reprises sans succès. La seule possibilité, informent les mêmes sources, c’était de heurter la pirogue pour l'arraisonner. L'embarcation s'est ainsi versée.



Les deux membres de l’équipage considérés comme les présumés cerveaux dans cette affaire font partie des personnes portées disparues.



Dans le communiqué de la Direction des relations publiques des armées (Dirpa), rendu public lundi, l’on informe que 39 rescapés avaient été secourus. Ces individus sont toujours entre les mains de la police pour les besoins de l’enquête. Ils ont révélé qu’il y avait à bord de la pirogue entre 60 et 70 personnes.



Ces individus seront fixés sur leur sors selon les résultats l'enquête.