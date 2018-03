Révision de la Constitution : Macky Sall introduit "son" parrainage

Le chef de l’Etat Macky Sall a fait adopter lundi, en Conseil des ministres, les projets de loi portant révision de la Constitution, mais aussi, du Code électoral. Mais, ces modifications concernent essentiellement le parrainage, informe le ministre de la Justice, Pr Ismaïlia Madior Fall. Ce dernier a laissé entendre que désormais, pour être candidat à une élection présidentielle, il fallait avoir un certain nombre de préalables.



«Le parrainage aujourd’hui c’est 1% du fichier général, ces électeurs doivent être domiciliés dans 7 régions et dans chaque région, il doit y avoir au moins 2000 électeurs inscrits», a déclaré le garde des sceaux interrogé par nos confrères de Sud Fm.



Selon Pr Ismaïla Madior Fall, le système de parrainage a toujours prévalu au Sénégal, mais, le changement majeur qui s’opère aujourd’hui, c’est sa généralisation, et le mode de récoltes des signatures. Car, jusqu’à présent, le parrainage ne concernait que les candidatures indépendantes, qui devaient récolter 10 000 signatures dont 500 dans 6 régions.



Mais aujourd’hui, cette mesure va concerner tout candidat, qu’il soit indépendant, issu d’un parti ou d’une coalition de partis. Ce qui implique qu’actuellement, pour prétendre partir à la conquête de la magistrature suprême, le candidat doit disposer de 62 000 signatures car, le fichier général compte 6,2 millions d’inscrits.