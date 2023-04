Révision des listes électorales : la sous-préfecture de Sicap-Liberté envahie par les primo-votants

La révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024 a démarré jeudi. Les commissions d’inscription ne désemplissent pas. A la sous-préfecture de Sicap Liberté, c’est un sentiment de satisfaction qui anime les présidents de commission administrative, ainsi que les représentants des partis politiques ici présents. D’autant que les populations notamment des primo votants viennent en masse s’inscrire sur les listes électorales.



A l’entrée de la cour du centre, l’on aperçoit des groupes de jeunes hommes et femmes assis à l’entrée de la sous-préfecture. Ces jeunes se disent « déterminés à terminer le combat ».



« Je suis élève en classe de première. J’ai ma carte d’identité depuis l’année dernière, mais suis une ‘’NON INSCRIT’’. Et comme un bon citoyen Sénégalais, j’ai un mot à dire. Ma carte d’identité c’est mon arme de guerre », affirme la jeune fille âgée de 19 ans.



De l’autre côté, un garçon qui se nomme Babacar est venu s’inscrire sur les listes électorales. « J’ai toujours voulu voter mais c’était impossible. Le moment est venu pour moi de dire « oui » ou « non » et rien ne pourra m’en empêcher », soutient la vingtaine.



A la sortie de centre, l’on aperçoit Mme Ba venue changer son lieu de vote. « Je devais voter au Parc géologique de Hann et vu que je réside ici à Grand Dakar j'ai jugé nécessaire de changer mon lieu de vote ».



A l’accueil du centre d’inscription, deux tables bureau couvertes de plus d’une cinquantaine de cartes d’identité et de fiches d’inscription ont été installées et gérées par des groupes de trois à quatre personnes. Les présidents de commissions, leurs assistantes et les représentants de Parti.



A la commission administrative de Sicap Liberté, les représentants de partis affirment avoir relevé une forte affluence des primo votants. Selon Abdoulaye Ndoye, « les jeunes viennent en masse pour se faire enrôler sur les listes électorales, c’est une très bonne chose. Car cela démontre que la jeunesse est consciente de l’importance du vote. Maintenant, ils savent que le vote est un acte de citoyenneté. Et que voter n’est pas un acte réservé aux personnes âgées», laisse savoir le représentant du Parti Démocratique Sénégalais.



Avant d’ajouter, « C’est la ruée des primo votants dans le centre. Les uns pour se faire inscrire sur les listes électorales, les autres pour modifier leurs lieux de vote », dit-il avec le sourire, avant de décliner les statistiques du jour et de la veille. «Hier, nous avons 67 inscriptions dont 56 primo votants et 11 modifications de lieux. Pour aujourd’hui, on n’a pas encore le nombre exacte des inscrits, mais il est à noter que les primo votants sont majoritaires ».



Du côté des présidents de commission, ils disent ne pas avoir le droit de donner une quelconque information à la presse. A moins que ce soit le Préfet qui l’autorise.