Ricat 2023: Deux jours d'Eductour pour découvrir les potentialités des communes de Dakar

Les rencontres Internationales de la culture, de l'artisanat, et du tourisme RICAT de Dakar, ont démarré ce mercredi 1er Novembre 2023 à l'hôtel de Ville de Dakar. Un éductour de deux jours, mercredi et jeudi a ouvert les activités de cet événement qui regroupe les acteurs culturels, touristiques, et ceux de l'artisanat. Plusieurs sites historiques, culturels et mythiques ont été visitées par les journalistes à travers les 19 Communes qui composent la Ville de Dakar.



La commune de Dakar-Plateau a travers l'association Plateau moniou nioor a présenté un circuit à la fois mythique et historique, notamment avec le bâtiment qui abrite l'Hotel de Ville de Dakar, le site Pont bou bess, Terrou Baye Sogui, Ponton, Pencc Mbott, une maison traditionnelle "Gueyenne" qui se trouve au cœur du marché Sandaga dans l'avenue Pompidou, très célèbre et qui regorge d'histoire pour la communauté Lebou.



Au second jour de l'Eductour, les journalistes accompagnés d'acteurs touristiques ont découvert la culture lebou avec les communes de Ouakam et Yoff, qui ont bien voulu montrer les lieux de culte lebous, soumpa gui, le puits de Mame Ndiare, kheuttba, sans oublier la chorégraphie typique lebou avec le Goumbe et le Ndawrabine.



La commune de Hann-Bel Air a présenté le parc de Hann et la baie de Hann, comme principaux sites touristiques et poumon vert de la ville de Dakar.