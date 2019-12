Richard Toll: affrontements entre populations et forces de l’orde aux abords du pont CERMAT

Jets de pierres contre lacrymogènes, routes barrés et courses poursuites, le périmètre du pont CERMAT de richard Toll en feu et fumant...



Les jeunes des quartiers Gadalkhout, campement et Escale se sont mobilisés pour barrer la route nationale N°2 qui traverse la commune de Richard Toll pour reclamer un nouveau pont CERMAT.



À l'instant les affrontements avec les forces de l'ordre se poursuivent sur le périmètre escale et Gadalkhout.



La situation s'est envenimée à la suite de l'annonce faite à la radio hier, par le maire Amadou Mame Diop de la rénovation du stade municipal.



Selon les jeunes manifestants , la seule priorité d'investissement dans la commune reste la construction du nouveau pont CERMAT.



Pour rappel, ce pont aussi appelé "Pont de la honte" relit le centre ville au quartier Ndombo, thiabakh, campement et Gadalkhout est dans un état de délabrement tres avancé.



Source et image: MID