Risque d’une 2e vague de covid19: And Gueusseum indexe la stratégie du ministère de la Santé

La hausse des cas de coronavirus durant cette semaine, pouvant entrainer une nouvelle vague au Sénégal a fait réagir plus d’un. L'Alliance des Syndicats autonomes de la Santé (ASAS) And Gueusseum a indexé la stratégie du ministère de la Santé. Mballo Dia Thiam et ses camardes invitent l’autorité à la mise en place d’un réel dispositif d’anticipation.



« Nous avons constaté qu’il y a des prémices d’une seconde vague et nous pensons que nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge. Il n’est pas seulement important de le constater pour le déplorer, mais il faut aussi agir à des niveaux très élevés », a déclaré le syndicaliste Mballo Dia Thiam.



Il a appelé à la remise de tout le dispositif qu’on avait mis en place pour parer au plus presser. « Parce que, a-t-il expliqué, nous ne pensons pas qu’il faut simplement dire qu’il y a une courbe qui évolue en dent de scie et que les masques sont déjà tombés, il y a plus de dispositifs, le lavage des mains et les mesures barrières ne sont plus de mise ».



M. Thiam a invité l'autorité à faire quelque chose car, a-t-il estimé sur la Rfm, « dans ce pays ou dans le monde personne n'est à l'abri d'une seconde vague».



Le ministre de la Santé a annoncé ce jeudi matin, l'interdiction des rassemblements suite à l'augmentation des cas positifs de coronavirus. Diouf Sarr qui a insisté sur le port systématique de masque, a fait savoir que le couvre feu n'est pas exclu en cas de deuxième vague.