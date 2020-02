Risque de tension à la Poste: le Syndicat réclame à l’Etat une dette de 63 milliards de FCfa

Le Groupe La Poste est sous une réelle menace de tension de trésorerie. Les travailleurs réclament à l’Etat du Sénégal une ardoise de 63 milliards de F Cfa. C’est suite au cumul d’arriérés de paiement des bourses familiales et de la compensation de la dette croisée.



Face à la presse mardi, les syndicalistes de la boîte ont étalé leur inquiétude et ont sonné l’alerte. Ils ont tenu à informer l’Etat du Sénégal des risques et menaces qui pèsent sur leur entreprise.



« Ces 63 milliards de F Cfa sont le cumul d’arriérés de paiement des bourses familiales d’une valeur de 43 milliards de F Cfa et de la dette croisée entre les deux organes qui est estimée à 20 milliards de F Cfa », a déclaré le Secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la Poste (Sytpost).



Amadou Dème a tenu à prévenir les autorités gouvernementales que si les nombreuses résolutions et décisions consensuelles prises pour accompagner le Groupe La Poste ne sont pas mises en œuvre, lui et ses camarades passeront à la vitesse supérieure.



Ils menacent de se faire entendre dans les jours à venir.