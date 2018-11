Risques très élevés d’accident en mer : l’Anacim lance l’alerte rouge

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) mette en garde les navigateurs, les pécheurs surtout ceux s’adonnent à la pêche artisanale à prendre la mer à partir de demain samedi 18 heures. En effet, selon les météorologues, une houle extrêmement dangereuse va frapper toute la côte sénégalaise.



«Depuis le début de la semaine on a lancé une alerte de houle très dangereuse qui doit toucher les côtes sénégalaises. Donc nous partons de Saint-Louis, e passant Dakar, Mbour, Sine-Saloum, la côte casamançaise», a déclaré Pape Ngor Ndiaye, prévisionniste.»



Revenant sur l’origine de ce danger, M. Ndiaye déclare : «Ces événements de houle sont souvent dus à de fortes dépressions qu’on note au niveau de l’Atlantique Nord au large des Iles britanniques et en en Islande. Et elles sont assez fortes pour générer des mouvements ondulatoires au niveau de la mer, lesquelles créent une houle qui va carrément se déverser sur les côtes ouest-africaines, partant du Maroc, de la Mauritanie et des côtes sénégalaises…»



Mais, reconnait-il, la houle qui s’apprête à atteindre les côtes sénégalaises es exceptionnelle : «Cette fois-ci quand-même la hauteur de la houle pourrait prendre des sommets inégalés parce que c’est rare d’avoir des hauteurs de 4 à 4,5 mètres. Donc c’est vraiment dangereux et cela pourrait générer pas mal d’accident en mer et des conséquences désastreuses au niveau du littoral sénégalais ?»