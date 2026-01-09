Riz brisé ordinaire (importé) : voici les nouveaux tarifs

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié, le 6 janvier 2026, l'arrêté n°000685 réglementant les tarifs du riz brisé ordinaire (importé) sur l'ensemble du territoire national. Pour le riz brisé ordinaire en provenance d' « Inde, du Vietnam, de Thaïlande, du Pakistan ou du Myanmar », les tarifs applicables dans la région de Dakar sont fixés comme suit : Prix Importateur (Sortie magasin) : 270 000 F CFA / tonne, Prix Demi-gros : 274 000 F CFA / tonne, Prix Gros : 280 000 F CFA / tonne, Prix Détail (au consommateur) : 300 F CFA / kg



Dans les régions hors Dakar, ces prix de base sont maintenus, mais seront majorés d'un différentiel de transport. Ce coût supplémentaire est déterminé localement par chaque Conseil régional de la Consommation afin de refléter les réalités logistiques de chaque zone.



Cette mesure, prise après concertation avec le Conseil national de la Consommation, vise à protéger le pouvoir d'achat des ménages.



L'arrêté stipule également, une obligation de transparence stricte. A cet effet, les prix doivent être clairement affichés dans les lieux de vente par marquage, étiquetage ou affichage. Les tarifs doivent être facilement identifiables par les consommateurs.



Toute infraction (pratique de prix illicites, refus de vente ou défaut d'affichage) sera sanctionnée conformément à la loi n° 2021-25 relative aux prix et à la protection du consommateur.