Riziculture : la vallée du fleuve Sénégal enregistre un record historique de production de 420.000 tonnes de paddy

La vallée du fleuve Sénégal vient de franchir une étape majeure dans la quête de souveraineté alimentaire. Selon le journal Le Soleil, la campagne de contre-saison chaude 2025 a permis de récolter 420.000 tonnes de paddy, un niveau jamais atteint, bien supérieur aux 343.000 tonnes enregistrées en 2024.Dans les casiers rizicoles du Walo et du Dieri, les silos sont pleins et les rizeries tournent à plein régime. Les producteurs saluent une réussite rendue possible grâce à l’arrivée à temps des intrants, l’utilisation de semences performantes telles que Sahel-108, Sahel-177 et Sahel-202, ainsi qu’une meilleure planification. « Cette année, nous avons connu des rendements de 7 à 9 tonnes à l’hectare. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas eu une telle réussite », a confié Souleymane Sall, président de l’Union Doué.Cette performance est également le résultat des réformes de la Saed (Société d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal), qui a modernisé les infrastructures hydrauliques, remis en état les stations de pompage et assuré une irrigation optimale. L’État a renforcé son appui à travers des crédits agricoles, des subventions d’engrais et un accompagnement technique. Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s’est rendu sur place pour réaffirmer son ambition de conduire le pays vers l’autosuffisance alimentaire.L’abondance profite aussi à la Société sénégalaise de filières alimentaires (SFA), qui a collecté pour la première fois 20.000 tonnes de paddy. « Nous savons désormais que l’autosuffisance alimentaire est possible si les moyens sont maintenus », a estimé Oumar Bâ, riziculteur à Ndioum.Avec ce record de production, la vallée du fleuve confirme son rôle stratégique dans la sécurité alimentaire du pays. Une dynamique qui, selon les producteurs, pourrait permettre au riz local de concurrencer sérieusement le riz importé dans les prochaines années.