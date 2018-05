Rocky Balboa : «Bombardier est monté sur moi, pour me maîtriser, avant de me rouer de coups»

Le lutteur suisse en MMA (Arts martiaux mixtes), Rocky Balboa est revenu sur son combat con tre Bombardier qui s’est tenu le samedi passé à Genève. Combat qu’il a perdu par K.O en moins de deux minutes devant le roi des arènes sénégalaises et néophyte dans les MMA.



«C’est un combat qui se fait en cage, donc même si on est dans une mauvaise posture, on n’a aucune chance de se sauver de la cage. J’ai eu la malchance de laisser Bombardier diriger le combat. En fait, c’est dans la stratégie que j’ai péché». Il poursuit «Il a commencé avec une technique de lutte, mais a terminé le boulot par du MMA pur. Il est monté sur moi, pour me maitriser, avant de me rouer de coup. Il a donné sept (7) coups pourtant, j’ai essayé de me protéger, me suis débattu, mais Bombardier était lourd et j’ai fini par abdiquer ».



Malgré, la défaite Rocky dit avoir gagné le respect de par son courage «Après mon combat contre Bombardier, j’ai eu beaucoup d’admirateurs. Les gens me disent que j’ai été courageux, en faisant face à un mastodonte comme Bombardier ».



Selon lui, Bombardier a un avenir dans ce sport. Car indique-il «’il n’y a pas un combattant aussi costaud que Bombardier en MMA ».



Avec L'Observateur