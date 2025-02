Rome : Aminata Touré a échangé avec Thabo Mbeki et Joseph Stiglitz sur l’unité africaine et la justice fiscale

Aminata Touré, Haut représentant du président de la République, a pris part à une réunion au Vatican portant sur la justice fiscale ce jeudi 13 février dans la ville de Rome (capitale de l'Italie). Pendant de la rencontre, elle a eu un « échange enrichissant » avec Thabo Mbeki, ancien président de l’Afrique du Sud, ainsi qu’avec Joseph E. Stiglitz, économiste américain et lauréat du prix Nobel d’économie 2001.



Sur sa page Facebook, Aminata Touré a souligné l’importance de ces rencontres pour l’avenir du continent africain. « J’ai eu un échange enrichissant avec l’ancien président sud-africain Thabo Mbeki sur la situation de notre continent et l’urgence de renforcer l’unité panafricaine pour une véritable renaissance africaine », a-t-elle déclaré.



Lors de cette réunion, Aminata Touré a également retrouvé Joseph E. Stiglitz, dont le dernier ouvrage « Economics and the Good Society », récemment traduit en français, offre « une analyse approfondie des dynamiques économiques mondiales et de leur impact sur les conditions de vie des populations. »



Pour rappel, le Vatican accueille ce jeudi (13 février) un événement en collaboration avec la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises (ICRICT), au cours duquel des dirigeants mondiaux, des décideurs politiques, des universitaires et des représentants de la société civile appelleront à une réforme fiscale internationale afin de protéger la démocratie contre l'extrême richesse.