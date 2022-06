Romelu Lukaku prêt à tout pour quitter Chelsea, le retour d'Alexandre Lacazette enflamme Lyon

Romelu Lukaku fait le forcing pour rejoindre l'Inter, le possible come-back d'Alexandre Lacazette dans son club formateur et le Real Madrid pense à Sterling pour remplacer Mbappé, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Le retour du Gone

En France, le possible retour d’Alexandre Lacazette à l’Olympique Lyonnais fait les gros titres. Son come-back, rêvé par beaucoup de supporters rhodaniens, n'a jamais été aussi proche de se réaliser. En fin de contrat avec Arsenal, il est la priorité de son club formateur pour le mercato estival. Mais attention, si l’OL pousse pour le buteur français, Le Progrès assure qu’il n’y a pas d’accord pour le moment. Les dirigeants ont un atout, ils lui promettent d’être un pilier de l’équipe, un statut qu’il n’aurait pas forcément dans d’autres formations. L’argent ne sera pas un frein, mais la non-qualification à une coupe européenne, elle, l’est. En attendant, la nouvelle a enflammé la ville de Lyon comme on peut le lire dans les pages intérieures de L’Équipe ce matin. Sur les réseaux sociaux, les supporters des Gones célèbrent déjà son retour, comme un titre de champion. D’après le journal français, Lacazette devrait diviser son salaire par deux. L’annonce est imminente, affaire à suivre.



L'Inter passe la seconde sur le mercato

En Italie, c’est le futur de l’Inter qui fait les gros titres. La Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour en comparant les pourparlers des Nerazzurri à des films. Tout d’abord, parlons de Lautaro Martinez. Le buteur argentin a fait «la promesse» de ne pas quitter le club lombard cet été. Ensuite, en ce qui concerne Paulo Dybala, qui devrait arriver libre, il va falloir encore attendre un peu. Mais la Joya voudrait donner sa parole à l’Inter. Il aurait dit non à Newcastle, Séville et au Borussia Dortmund. On apprend aussi que la Roma a lancé un ultimatum à Mkhitaryan. Il doit choisir entre rester aux côtés de José Mourinho ou signer à l’Inter. D’après le journal au papier rose, il devrait être nerazzurro ce soir. Enfin, on va parler de l’affaire Romelu Lukaku. À la fin de l’entraînement avec les Diables Rouges, le Belge a esquivé les questions de journalistes en leur disant cordialement en Italien qu’il «ne peut pas parler de son avenir». Mais son sourire le tromperait, il est même adressé à Inzaghi directement ce rictus pour le quotidien. En coulisses, Big Rom fait tout pour quitter Chelsea nous apprend le Corriere dello Sport. Lukaku a déjà demandé aux Blues qu'on le laisse partir en Italie en prêt. Thomas Tuchel est son meilleur allié dans l’affaire. Le coach allemand a hâte de le voir partir.



Sterling proche d'un départ

On apprend que le Real Madrid s'intéresse de plus en plus à Raheem Sterling. Pour le Daily Mirror, le Real est même «fou» de la star de City. L’attaquant anglais n'a plus qu'un an à tirer de son contrat avec le champion d'Angleterre. Les Citizen seraient prêts à le laisser partir cet été plutôt que de risquer de le perdre gratuitement en 2023. D’après le Daily Star, Sterling discutera de son avenir avec City après la trêve internationale. Le joueur de 27 ans souhaiterait avoir beaucoup plus de temps de jeu pour s'assurer une place dans l’équipe type des Three Lions et ainsi jouer la prochaine Coupe du Monde.