Romeo, le fils de David Beckham, a fait ses grands débuts

À l'âge de 19 ans, Roméo Beckham, le fils de l'ex-milieu de terrain du Real Madrid et de Manchester United, a récemment signé son premier contrat professionnel en s'engageant au Fort Lauderdale CF. Évoluant en USL League One (D3), cette formation est l'équipe réserve de l'Inter Miami, franchise de Major League Soccer (MLS) fondée par son père. Et le fils de la légende de Manchester United a fait ses grands débuts dimanche soir à l'occasion d'une rencontre face à Storm FC (2-2).



Aligné sur l'aile droite, Roméo Beckham a disputé 78 minutes et quand bien même il ne sait pas montré décisif, il a laissé entrevoir quelques éclairs de qualité. Par ailleurs, à noter la présence d'Harvey, le fils de Phil Neville, dans cette formation du Fort Lauderdale. Les débuts d'une carrière professionnelle pour le fils de David Beckham qui seront, à coup sûr, suivi de près par bon nombre d'observateurs, tant le nom de famille Beckham résonne encore sur la planète football.