Ronaldo : « Le 7-1 est l'un des pires cauchemars de tous les Brésiliens »

Ronaldo, en s’exprimant sur les pages du magazine allemand Sport Bild sur le fameux 7-1 infligé par l'Allemagne au Brésil lors de la demi-finale du Mondial 2014, trouve cela humiliant, mais le justifie par le manque d’expérience des joueurs brésiliens de l’époque : « Le 7-1 est l'un des pires cauchemars de tous les Brésiliens, mais la façon dont ça s'est passé avec 4 buts en six minutes... Il n'y a qu'une explication : le manque d'expérience », a estimé Ronaldo.



Cependant, il a annoncé le retour du Brésil devant la scène internationale du football : «Le Brésil est de nouveau fort grâce à Tite. En tant que commentateur télé, je vois pratiquement tous les matches. Et je vois une équipe compacte. Il y a une volonté, une motivation, La Seleção a retrouvé du respect et joue un grand football de nouveau. L'Allemagne est numéro 1au classement FIFA et ils sont pour moi favoris automatiquement au Mondial 2018. Il y a aussi l'Espagne et le Brésil », a ajouté l’ancien du Réal Madrid.



Ronaldo n’a pas oublié de mentionner le cas de la star du Psg : « Neymar est un joueur incroyable, il est notre plus grand espoir. Je ne crois pas qu'il souffre d'une quelconque pression. Il commet quelques actions indisciplinées, il obtient quelques jaunes superflus. Mais c'est juste un petit manque d'expérience. Il faut qu'il travaille dessus. Le transfert à Paris ? Je ne connais pas les détails. Il y a avait sans doute un problème avec la présidence du Barça, comme ce fut le cas pour moi. Il y a beaucoup de similitudes avec mon départ du Barça en 1997 », a estimé l'ancien joueur.

L'ancien du Real Madrid, qui estime que le meilleur moment de sa carrière a été le Mondial 2002, remporté avec le Brésil, pense que sa génération avait davantage de concurrence pour les honneurs individuels : « Je ne veux absolument pas rabaisser Messi et Cristiano Ronaldo, mais à mon époque, il y avait Zidane, Rivaldo, Figo, moi et Ronaldinho. Le statut de meilleur joueur du monde était plus dur à obtenir », a affirmé R9.