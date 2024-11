Ross Béthio: Le SELS réclame une enquête sur des cahiers à l'effigie de Diomaye et Sonko distribués dans une école

Le Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal (SELS) appelle les autorités à ouvrir une enquête sur la distribution de cahiers arborant les images de Diomaye Faye et Ousmane Sonko dans une école franco-arabe de Ross Béthio. Une démarche que le secrétaire général du SELS, Hamidou Diedhiou, considère comme une atteinte au caractère apolitique des établissements scolaires.



Pour M. Diedhiou, "l'école est un lieu sacré" dédié exclusivement à l'éducation des jeunes citoyens dans le respect des valeurs républicaines et institutionnelles. Introduire dans ce cadre des éléments de campagne est, selon lui, une « dérive » qui ouvre la porte à d'autres formes de propagande politique en milieu scolaire. "Quand on commence à introduire des supports aux couleurs d'un candidat ou d'une coalition dans les salles de classe, sur franchise une limite dangereuse", souligne-t-il.



Le syndicaliste demande une enquête pour identifier les responsables de cette initiative et appelle à des sanctions strictes, précisant que ce type de propagande ne devrait en aucun cas trouver sa place à l'école. "L'école doit rester un espace neutre, exempt de toute influence politique, où les élèves peuvent se consacrer sereinement à leur apprentissage", conclut-il, insistant sur la nécessité de protéger l'intégrité des établissements contre toute instrumentalisation.