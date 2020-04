Rosso Sénégal : un piroguier sénégalais convoyant des Mauritaniens arrêté

Une pirogue qui convoyait des Mauritaniens qui voulaient rentrer chez eux à tout prix suite à la fermeture des frontières en raison de la propagation du Covid-19, a été bloquée à Rosso Sénégal, une ville du nord du Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie. Le piroguier, un jeune sénégalais, a été arrêté par la police.



Des sources proches de cette affaire qui se sont confiées à L’Observateur, informent que le piroguier, B. Ly, vivant à Rosso Sénégal, voulait profiter de la fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie pour se faire de l’argent.



Arrêté, puis conduit au commissariat de Rosso Sénégal, le jeune sénégalais a avoué les faits. Mieux, il a balancé son complice principal. « Je travaille avec un policier mauritanien du nom de Dada. C’est lui qui m’a mis en rapport avec ces gens. Je devais les convoyer jusqu’à Rosso Mauritanie et c’est lui qui s’occupe du reste », a-t-il révélé.



Le mis en cause a été placé en garde à vue et est poursuivi pour trafic de migrants, mis en danger de la vie d’autrui et violation des mesures liées à l’état d’urgence et au couvre-feu. L’enquête se poursuit.