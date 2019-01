Royaume-Uni : une attaque au couteau fait trois blessés à la gare de Manchester

Une attaque au couteau a été commise, dans la soirée du 31 décembre 2018, à la gare Victoria de Manchester, la principale de la grande ville britannique. La police antiterroriste britannique a ouvert une enquête, a annoncé dans la nuit de lundi à mardi la police de Manchester, qui dit n’écarter aucune hypothèse.



Trois personnes ont été blessées, dont un policier de la Police britannique des transports (BTP). Une femme a été blessée au visage et à l’abdomen et l’homme a été atteint à l’abdomen. Ces deux blessés, tous deux âgés d’une cinquantaine d’années, ont été hospitalisés. Leurs blessures sont graves mais leurs vies ne sont pas en danger, selon les autorités. Le sergent a lui quitté l’hôpital dans la nuit, après avoir été soigné pour une blessure à l’épaule.



Tentatives de meurtres



Le suspect de l’agression a été arrêté. Un témoin de 38 ans, Sam Clack, producteur à la BBC, a déclaré qu’il l’avait entendu crier « Allah » avant et pendant l’attaque. Selon M. Clack, cet homme, qui a été maîtrisé et arrêté par la police, a déclaré après l’agression: « Tant que vous continuerez à bombarder d’autres pays, ce genre de conneries continuera à se produire. »



Selon un communiqué de la police du Grand Manchester, il était toujours entendu, dans la nuit, pour tentatives de meurtres.



La gare a été fermée et le trafic des tramways a été interrompu, a informé l’autorité des transports.