Rufisque en deuil : 18 jeunes périssent lors d'une traversée vers l'Europe

À Rufisque, 18 jeunes migrants ont perdu la vie dans un naufrage en mer Méditerranée, lors de leur périlleuse tentative de rejoindre l'Europe. Leur embarcation, qui a quitté le Sénégal, a coulé au large du Maroc.



Les victimes, dont treize ont été identifiées, provenaient des quartiers de Thiawlène, Colobane et Gouy Mouride, tous situés à Rufisque. Selon les informations fournies par la RFM, 47 rescapés ont été secourus et pris en charge à Dakhla, une ville côtière du Maroc, mais leur situation est décrite comme précaire.



« Quarante-sept rescapés sont pris en charge à Dakhla dans des conditions précaires », a rapporté la radio. Un parent endeuillé a confié qu’« ils vivent dans des conditions précaires à Dakhla. On nous a même dit qu’ils portent les mêmes habits depuis leur départ ».



Les autorités sénégalaises et marocaines ont été mises au courant de la situation et vont coordonner leurs efforts pour enquêter sur les circonstances du naufrage et pour fournir une assistance aux familles des victimes et aux survivants.