Rufisque: la Communauté Lébou du Cap-Vert dénonce la mauvaise gestion du foncier à Dakar

La communauté Lébou du Cap-Vert condamne la manière dont le foncier est géré dans la région de Dakar. En conclave à Rufisque, les dignitaires Lébou ont montré leur opposition à la suppression des villes comme Dakar.



« Considérant la situation dramatique de la ville de Rufisque, considérant la non-assistance de l’Etat par la mise en œuvre d’un programme de modernisation de la ville, de lutte contre les problèmes d’avancée de la mer, d’assainissement, des problèmes liés aux emplois des jeunes qui s’embarquent dans un avenir incertain, considérant la confiscation de nos terres spoliées, que nos dignitaires Lébou exploitaient depuis leurs ancêtres,…, la non implication des Lébou dans l’attelage gouvernemental, les notables, les dignitaires Lébou du Cap-Vert, et notamment de la ville de Rufisque réuni, s’indignent du sort réservé à la commune de Rufisque », a déclaré Abdoul Aziz Ndoye, porte-parole de la Communauté Lébou du Cap-Vert.



Selon M. Ndoye, la communauté Lébou du Cap-Vert s’inquiète de voir perdre leur dignité d’antan et leur terre confisquées.



Selon nos confrères de Walf radio, s’inquiétant de l’avenir de la ville, ces derniers « rejettent à l’unanimité la suppression du statut donné à la ville, et prennent position contre cette réforme annoncée ou en cours d’exécution qui remet en cause la personnalité de l’autorité de leur ville ».



Toutefois, ils demandent au président de la République d’élargir la concertation auprès des porteurs d’opinion, régulateurs sociaux, cadres et dignitaires Lébou, qui selon eux, doivent être associés dans toutes les décisions prises pour l’avenir du Sénégal.