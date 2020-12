Rufisque : les parents d’élèves retirent leurs enfants de l’école élémentaire Colobane 2

Les élèves de l’école élémentaire Colobane 2, sise à Rufisque, désertent les salles de classes. La raison, leurs parents ne veulent plus qu’ils fréquentent l’établissement scolaire qui menace ruine.



En effet, la nuit du mardi 30 novembre 2020, un camion a fini sa course dans l’une des salles de classes causant des dégâts matériels. Ce n’est pas. « Il n’y a pas de mur de clôture au niveau de cet établissement où deux classes non fonctionnelles et d’autres qui sont en menace de ruine. Il y a de l’insécurité totale », s’est désolé Mara Dia, vice-président de l’association des parents d’élèves.



Qui a révélé que les parents sont en train de retirer leurs enfants. « Cette année, il y a eu beaucoup de départ. L’année passée, 700 élèves étaient inscrits dans cette école mais cette année il n’y a pas même pas 600 inscrits. Et tout ceci, à cause de son état », a-t-il déploré sur la Rfm.