Rumeurs sur l'expulsion d'un officier sénégalais du Mali : Les précisions de L'État-major général des Armées

L'État-major général des Armées a apporté dans un communiqué des précisions sur les rumeurs qui circulent sur le net relatives à l'expulsion d'un officier sénégalais du Mali après ses propos tenus dans une vidéo.



« Suite aux propos tenus dans une vidéo par un officier du contingent sénégalais actuellement déployé au Mali au sein de la Minusma, l'état-major général des Armées porte la connaissance du public les éléments d'information suivants: l'officier apparu dans la vidéo, n'est pas le commandant du contingent. Ce dernier se trouve bel et bien à son poste au Mali. L'officier en question a été rappelé au Sénégal à la demande des autorités sénégalaises et non expulsé comme avancé par certaines sources mal informées », lit-on dans le document publié sur la page de la Dirpa.



L'état-major général des Armées a rappelé que « pour l'heure, le DETSEN 10/ Minusma reste concentré sur son désengagement, dans un parfait esprit de vigilance et de professionnalisme, en liaison avec tous les acteurs impliqués».