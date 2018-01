Rupture de contrat avec Glo : Ahmed Ahmed revient sur le nouveau sponsor de la Caf, AITEO

Glo, l’entreprise qui était le sponsor de la CAF a rompu son contrat avec les autorités du football africain il y a de cela trois (3) mois. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad impute la responsabilité de la séparation à Glo. Car, selon lui, c’est Glo qui a : « rompu unilatéralement son partenariat avec nous. Il faut chercher les raisons de la rupture auprès de Glo », a indiqué le président.

Concernant la collaboration avec AITEO, le Malgache estime que : « AITEO est venu pour apporter plus d’implication et de contribution et offre des conditions plus avantageuses », a lancé Ahmad Ahmad pour justifier la collaboration avec cette entreprise.