"Rupture" du contrat Senelec/Akilee: le SG du Sutelec,Habib Aïdara, applaudit et révèle d'autres contrats nébuleux

Le Secrétaire général (Sg) du Syndicat unique des travailleurs de la Senelec (Sutelec) applaudit la décision du président de la République Macky Sall, de casser le contrat qui lie la Société nationale d’électricité (Senelec) et Akilee, une société anonyme, de droit sénégalais, filiale de la Senelec. Habib Aïdara demande au chef de l’Etat d’arrêter les autres contrats que la Senelec a signé avec d’autres entreprises notamment celui qui le lie à Excellec, Nsyc, BLF, ect.



« Nous pensons que le président de la République-si l’information elle est bonne- a pris une décision juste qui préserve les intérêts de l’entreprise, les intérêts des travailleurs, les intérêts des consommateurs et les intérêts du Sénégal », a déclaré M. Aïdara, d’entrée.



Selon lui, ce contrat qui lie la Senelec et Akilee n’est que la partie visible de l’Iceberg. Par conséquent, a-t-il ajouté, en plus de bloquer le contrat avec Akilee, le chef de l’Etat doit se prononcer sur les autres contrats signés par la Senelec. Car, il estime qu’il y en a d’autres à revoir.



A en croire le Sg de Sutelec, le contrat entre la Senelec et Excellec est pire que celui de Akilee, « c’est une nébuleuse », a-t-il révélé. Il est d'avis que Senelec est en train de perdre des milliards de F Cfa dans ce contrat.



M. Aïdara plaide, par ailleurs, pour que les travailleurs siègent au Conseil d’administration de la Senelec pour prendre le contre-pied du Directeur général en cas de décision qui ne prendrait pas en compte les intérêts de la Senelec.