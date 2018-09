Russie: Plus de 800 arrestations lors de manifestations contre la réforme des retraites

Au moins 839 personnes ont été arrêtées dimanche en Russie lors de manifestations contre l’impopulaire réforme des retraites, au moment où le pays se rendait aux urnes pour des élections locales et régionales, dont celle du maire de Moscou. Les arrestations ont eu lieu principalement à Saint-Pétersbourg, deuxième ville du pays, et à Ekatérinbourg dans l’Oural, selon l’organisation OVD-Info, spécialisée dans le suivi des arrestations.



Ces manifestations dans tout le pays, dont la majorité avaient été interdites par les autorités, se sont déroulées à l’appel du principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, qui purge une peine de trente jours de prison pour des actions de protestation organisées en janvier. A Moscou, au moins 2.000 personnes se sont rassemblées sous haute surveillance policière sur la place Pouchkine, dans le centre de la capitale russe, aux cris de « Poutine est un voleur ! » et « A bas le tsar ! », selon des journalistes de l’AFP sur place. A Saint-Pétersbourg, un millier de personnes sont sorties dans les rues, scandant « Honte ! ».



Fronde inhabituelle

« Le pouvoir a tout pris jusqu’à la dernière miette. Ma mère, mon mari vont travailler plus longtemps. C’est la goutte de trop, on ne peut plus tenir », a déclaré à l’AFP Tatiana Rechetskaïa, une manifestante moscovite de 21 ans. « On dépense de l’argent pour l’armée en Syrie, en Ukraine, pour les amis du président, mais rien pour les retraités », a fustigé Olga Tchenouchka, une employée de 44 ans.