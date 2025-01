Russie-Ukraine: Poutine «a peur» des négociations de paix, selon Zelensky

Le président russe Vladimir Poutine a « peur » des négociations sur la fin de la guerre en Ukraine, a déclaré mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Aujourd'hui, M. Poutine a confirmé une fois de plus qu'il a peur des négociations, qu'il a peur des dirigeants forts et qu'il fait tout son possible pour prolonger la guerre », a écrit M. Zelensky sur X, après que le président russe a exclu des discussions directes avec son homologue ukrainien.