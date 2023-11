Russie: un sataniste cannibale gracié pour s'être engagé sur le front ukrainien

C'est un fait divers qui avait fait couler beaucoup d'encre en Russie et avait nécessité une longue enquête. Des milliers de pages au dossier du tribunal et des détails tous aussi sordides les uns que les autres. Une bande de jeunes, tous adolescents au moment des faits, se réclamant d'une secte sataniste, avaient été condamnés pour les meurtres de quatre autres adolescents. Ils les avaient tués à coups de couteau, et découpés avant de manger des morceaux de leurs cadavres.



L'un d'eux, Nikolaï Ogolobiak, avait été condamné à vingt ans de prison. Sa grâce présidentielle pour s'être engagé sous l'uniforme de l'armée russe en Ukraine, les familles l'ont découverte par hasard quand il est rentré chez lui. Elles ont vivement protesté.



« La question n'est pas nouvelle, a relevé le porte-parole du Kremlin. Mais je le répète, il s'agit de conditions (de grâce) précises, liées à une présence en première ligne, à une durée certaine passée en première ligne, à une participation à des groupes d'assaut ». Dimitri Peskov a ajouté qu' « il n'y aura aucune révision » de cette politique. Fermez le ban.