Russie: une deuxième rentrée scolaire sous le signe de l’offensive en Ukraine

La rentrée scolaire 2022 s’était déjà faite sous le signe du drapeau et de nouveaux cours de patriotisme. Cette année, Moscou a passé la vitesse supérieure : révisions des manuels scolaires et priorité aux vétérans et enfants de combattants de « l’opération spéciale » dans les universités. Professeurs, enfants et adolescents et même parents sont mis à l’heure des combats.

RFI

