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Süper Lig : Ismail Jakobs remporte le championnat de Turquie avec Galatasaray



Süper Lig : Ismail Jakobs remporte le championnat de Turquie avec Galatasaray
Galatasaray a décroché ce samedi 9 mai son quatrième titre de champion de Turquie d’affilée après sa victoire 4 buts à 2 à domicile face à Antalyaspor pour le compte de la 33e journée de süper Lig. 

Porté par son buteur vedette, le Nigérian Victor Osimhen, Galatasaray se qualifie directement pour la Ligue des champions. Le club turc remporte son 26e titre de championnat. 

L’international sénégalais Ismail Jakobs remporte son deuxième titre avec le club turc. 
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Moussa Ndongo

Samedi 9 Mai 2026 - 21:45


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