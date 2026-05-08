Tournoi UFOA-A U20 féminin : le Sénégal bat le Libéria (2-0) et reste en tête de son groupe

Le Sénégal a signé une deuxième victoire consécutive dans le tournoi UFOA-A U20 féminin, en s'imposant 2-0 face au Liberia. Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Sokhna Nogaye Pene, auteure d'un doublé et logiquement élue femme du match.
Grâce à ces deux succès en deux journées, les “Lioncelles” occupent seules la première place de leur groupe. Leur prochain match aura lieu jeudi 14 mai contre le Mali, dans le cadre de la 4e journée.
Le Sénégal sera exempt lors de la 3e journée, prévue ce lundi 11 mai. Ce jour-là, la Gambie affrontera la Guinée-Bissau, tandis que le Mali croisera le Liberia.
Grâce à ces deux succès en deux journées, les “Lioncelles” occupent seules la première place de leur groupe. Leur prochain match aura lieu jeudi 14 mai contre le Mali, dans le cadre de la 4e journée.
Le Sénégal sera exempt lors de la 3e journée, prévue ce lundi 11 mai. Ce jour-là, la Gambie affrontera la Guinée-Bissau, tandis que le Mali croisera le Liberia.
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