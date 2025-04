SEN’EAU et SONES annoncent des perturbations dans la distribution d'eau à Dakar et dans plusieurs villes

Dans un communiqué conjoint la SEN’EAU et la SONES informent que des travaux de réparation d’une fuite survenue sur la grosse conduite des adductions du Lac de Guiers (ALG) seront effectués ce samedi 05 avril 2025. Des travaux qui entraineront des perturbations dans la distribution de l’eau et touchera des secteurs tels que Dakar ville et la banlieue ; Rufisque et environs ; Mbour et Joal/Fadiouth ; des villes et villages sur l’axe Thiès-Louga.



Toutefois, un dispositif de camions citernes 'sera mis en place pour soulager les populations des quartiers les plus touchés par les manques d’eau", lit-on dans la note.



Selon la même source la situation reviendra progressivement à la normale dans la nuit du samedi 05 au dimanche 06 avril 2025 à la fin des travaux.