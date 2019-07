SENALG : Aliou Cissé privé de deux "Lions" pour la compétition finale

Qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019, pour la première fois depuis l'édition 2002, le Sénégal sera privé de sa star en défense, Kalidou Koulibaly, et de son milieu de terrain Alfred Ndiaye.



Pour cause, le défenseur central des « Lions » est suspendu pour cumul de cartons et surtout que le brin d'espoir qui était entretenu du fait du recours gracieux introduit par la Fédération sénégalaise de football auprès de la CAF a été rejeté par la commission de discipline. Et pour ce qui concerne le joueur de Malaga, il s'était blessé lors de la deuxième journée des "Lions" contre les Fennecs, et ne s’est toujours pas remis de sa blessure.



Du fait Aliou Cissé devrait trouver une solution pour sa défense puisque le numéro 3 a joué tous les matches depuis le coup d'envoi de la compétition, ainsi que pour son milieu de terrain même s'il n'était pas titulaire des rencontres avec les "Lions", pour ainsi remporter la bataille ultime.



Le Sénégal affronte l'Algérie ce vendredi 19 juillet 2019 à 19h00 (GMT), en finale de la 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations.