SENEGAL - Encore le voile de la discorde islamo-chrétienne (par le Dr Cheikh Tidiane MBAYE)

La polémique suscitée par le discours du PM Ousmane Sonko sur l’interdiction du voile dans les écoles chrétiennes est paradoxalement stérile et utile. Stérile parce que le débat est artificiel et non imposé par la réalité. Utile parce que pouvant et devant être l’occasion à jamais pour que les Sénégalais redéfinissent leur contrat social.

Sensible, la question se doit d’être traitée avec sagesse et responsabilité. Pour ne pas badiner avec la cohésion sociale. Ce, d’autant plus que le Sénégal, riche d’une longue tradition de vivre ensemble, est mondialement reconnu comme une exception.

Malheureusement, cette culture du vivre ensemble est laissée allant à vau-l’eau sans soupape de sécurité, non institutionnalisée dans notre système juridique, politique et éducatif. Aussi ces questions-là vont-elles toujours se poser. On a un réel problème de contrat social.



Le Sénégal n’est pas une société hétérogène, c’est une société plurielle en ethnies, religions, cultures et éthiques. Mais, obligés de vivre ensemble, de créer une nation multiculturelle, en tenant compte de nos diversités, ce vivre ensemble doit être discuté pour s’adosser à un modèle social et culturel qui protège notre patrimoine commun et sauvegarde nos différences.

Sans quoi, tant que son exception flottera dans un vide juridique et politique, le Sénégal sera incontestablement otage des crises socioéconomiques et des violences diversifiées. Un peuple averti en vaut un, uni et indivis…



Docteur Cheikh Tidiane MBAYE

Sociologue consultant

Enseignant vacataire à l’UCAD