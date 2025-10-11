SENEGAL VS MAURITANIE DU 14 OCTOBRE 2025 : Abdoulaye Fall, hausse des billets, quelle catastrophe !

Non mais, il s’entend parler le remplaçant de Me Senghor ? Peut-être ne sait-il pas que pour rallier le Stade Me Abdoulaye Wade, pour ceux qui achètent les billets de 1000 FCfa, ils dépensent banalement dix mille (10.000 FCfa). Sans oublier que les acheteurs de ces billets, constitués principalement de chômeurs, d’élèves, entre autres, prennent d’assaut les gradins vers 11h ou 12h pour un match qui débute à 19h, afin de vivre l’ambiance d’avant-match, de voir leurs idoles et de ne pas être engloutis dans les embouteillages. Entre le prix du transport (Ter, bus) les moins chers leur coûtent environ 1500 FCfa ou 1000 FCfa, à l’aller comme au retour. Ensuite on passe à la phase du ravitaillement car il faut avoir le ventre rempli pour pouvoir supporter les Lions. Pour combler le tout, la canicule de Diamniadio est d’une humidité étouffante et quand on ne prend assez d’eau, on court un danger énorme avec des risques de déshydratation.

Je fais abstraction des gadgets qui se vendent au stade et autres « crèmes glaces », « guerté thiaaf ». Allez Monsieur Fall, soyez sérieux !

A moins que vous ne veuillez imposer un autre type de supporters plus « nantis » que les autres.

Sachez que le sport unit, surtout le football. Cette décision pourrait même mettre mal à l’aise les forces de sécurité et de défense, lisez entre les lignes.

Un match contre la Mauritanie où les lions auront besoin du soutien du public et communier après une probable qualification à la Coupe du Monde. Cette décision a poussé le sélectionneur Pape Thiaw à se passer de sa prime pour la verser aux supporters. Comme il l’a dit, « nous avons besoin du soutien du public, c’est pourquoi je cède ma part pour l’achat de billet ».

Entre un président qui augmente les prix des billets (à moins qu’on ne veuille prélever des taxes au public) et un directeur qui menace de faire annuler le match pour cause de redevance de cette même fédération, mieux vaut jouer nos matchs chez les voisins.

Omar Sharif NDAO

Journaliste

A peine installé, le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) n’a rien trouvé de mieux que d’augmenter les billets de stade passant du simple au double. Sa réponse : « on ne veut pas que cela déborde pour des mesures de sécurité, c’est pourquoi on a fait passer les billets de 1000 à 3000 FCfa ». Rien que ça !