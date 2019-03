SENMAD - Doublé de Mbaye Niang (2-0)

Mbaye Niang est entré encore un peu plus dans l’histoire de l’équipe nationale du Sénégal. Après avoir été le premier joueur de l’histoire de l’equipe nationale du Sénégal à marquer au stade Lat Dior de Thiès, le pensionnaire du Stade Rennais devient également le premier « Lion » du Sénégal à inscrire un doublé.



Les deux but de Mbaye Niang ont été inscrits à la 27e et 56e minutes.