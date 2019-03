SENMAD - Le Sénégal termine en beauté et en tête du groupe A

L’histoire retiendra que le premier match joué par l’équipe nationale du Sénégal à Thiès, au stade Léopold Sédar Senghor s’est soldé par une victoire 2 à 0 face au Madagascar, dans un match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019.



L’histoire retiendra également que C’est un joueur nommé Mbaye Niang, né plus de deux décennies après la construction du stade Lat Diot, qui a été le premier joueur de l’equipe nationale à y avoir inscrit un but et un doublé.



L’histoire retiendra enfin que c’est à Thiès que Krépin Diatta a honoré sa première sélection en équipe nationale A, avec une titularisation. Et cela s’est soldé par une victoire qui permet aux « Lions » de terminer premiers du Groupe À devant Madagascar.