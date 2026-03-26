SN-HLM : Bassirou Kébé dénonce un réseau d’acquisition illégale de biens au sein de la société

Lors d'une conférence de presse, tenue ce jeudi 26 mars 2026, l'ancien Directeur Général de la SN-HLM, Bassirou Kébé, a publiquement dénoncé l'existence d'un réseau au sein de la société nationale. Le responsable de Pastef indique qu’un groupe de personnes travaillant dans ladite société, ont acquis des biens de manière illégale.



« Deux mois en arrière, un travailleur de la SN-HLM a été arrêtés, car il avait acquis illégalement beaucoup de biens de la société. Son interpellation, nous avons permis de tirer le fil sur un groupe de personnes qui ont acquis des biens de la SN-HLM de manière illégale », a-t-il révélé.



Selon lui, certains des mis en cause auraient inscrit les biens au nom de proches afin de dissimuler les acquisitions. « Il y a même des enfants qui ont entre 07 et 10 ans qui ont eu des maisons à la SN-HLM. Parce que c’était un système qui était là », a-t-il soutenu.



Face à cette situation, Bassirou Kébé indique que des procédures judiciaires ont été engagées. « On a saisi les avocats et on a eu les retours. Des plaintes ont été déposées et ce sera sous la responsabilité de la nouvelle direction. Les avocats nous ont dit que ce qui ces personnes ont fait, c’est de l’escroquerie et d’abus de biens sociaux », a-t-il affirmé, précisant que « dans le document de passation de service normal, il y a un rapport spécial sur ça et qu’il va le remettre au nouveau Directeur général pour lui permettre d’observer la situation ».



L’ancien patron de la SN-HLM estime par ailleurs que ces révélations seraient à l’origine d’une campagne de diabolisation à son encontre sur les réseaux sociaux.



« Quand, ils ont eu écho de cette situation et de mon limogeage, ils sont allés sur les réseaux pour ternir mon image. Ils ont même envoyé une autorité qui travaille à la SN-HLM pour s’en prendre à moi en m’envoyant des lettres sous pli, m’accusant de n’importe quoi », a-t-il avancé.



Toutefois, il a remercié quelques agents de la SN-HLM, qui selon lui, sont de « bons agents ».

