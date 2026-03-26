Pétrole et Gaz : Le gouvernement veut faire du contenu local un moteur d'industrialisation

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a réaffirmé ce jeudi sa volonté de transformer le contenu local en une « réalité économique tangible, visible et durable ». S’exprimant lors de l’ouverture d’un atelier de consultation sur la réforme du cadre juridique du secteur, le ministre a insisté sur la nécessité de créer un environnement mutuellement bénéfique, garantissant à la fois l'intégration des compétences nationales et la sécurité des investissements étrangers.







Pour le gouvernement, le contenu local dépasse le simple enjeu sectoriel pour devenir un « puissant levier de souveraineté nationale ». Birame Soulèye Diop a précisé que cette réforme ne doit en aucun cas être perçue comme un moyen de pression, mais comme un cadre juridique harmonisé et opérationnel visant à convertir chaque obligation légale en opportunités concrètes d'emplois et de marchés pour les PME/PMI sénégalaises.





Cette vision est partagée par les acteurs stratégiques du secteur, notamment Petrosen Holding, qui voit dans cette réforme une occasion historique de faire de l'industrie extractive un moteur d'industrialisation et d'inclusion territoriale. L'objectif final est de bâtir un écosystème où les entreprises locales ne sont plus de simples sous-traitants, mais des acteurs compétitifs capables de s'insérer durablement dans les chaînes de valeur mondiales.

