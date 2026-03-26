UGB : le CESL a décidé de maintenir son mot d’ordre de grève illimitée

Après la réunion du Conseil académique de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) a annoncé ce jeudi avoir décidé de maintenir son mot d’ordre de grève illimitée jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.



« Nous demandons aux étudiants de rester chez eux et maintenons le mot d’ordre de grève illimitée jusqu’à ce que nos revendications soient satisfaites », a dit Amadou Ba, président de séance, au cours d’un point de presse.



La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL), cadre de défense des intérêts des apprenants de l’UGB, observe depuis des semaines une grève pour protester contre la réforme du système d’attribution des bourses et réclamer de « meilleures conditions sociales et d’études ».



Amadou Ba soupçonne les autorités académiques « de vouloir annihiler toutes velléités de revendications en décrétant la mort des associations des étudiants ».



Selon son porte-parole du jour, la Coordination des étudiants de Saint-Louis reste pour autant « ouverte aux négociations et va rencontrer les autorités religieuses de la ville de Saint-Louis ».



La CESL souhaite entreprendre la même démarche vis-à-vis des autorités gouvernementales, a indiqué Amadou Ba, selon qui cette structure est « la seule actuellement en marche dans les universités sénégalaises où les structures d’étudiants ont été dissoutes ».



Il considère que le communiqué du Conseil académique de l’UGB jette de l’huile sur le feu et ne contribue pas à calmer la situation.



Réuni mardi pour examiner la situation de l’UGB, « marquée par la persistance de la grève des étudiants », le conseil académique a retenu de se « réunir en d’août prochain pour apprécier l’opportunité d’invalider ou non l’année ou un semestre en fonction des propositions des instances des UFR et de l’Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL), indique notamment un communiqué rendu public mercredi ».

