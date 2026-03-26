Inclusion numérique : La Première dame Marie Khone Faye porte la voix du Sénégal à l'international

La Première dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a plaidé pour une inclusion numérique équitable lors du sommet international « Fostering the Future Together », organisé par son homologue américaine, Melania Trump. Intervenant sur le thème du rôle des nouvelles technologies dans l'éducation, l'épouse du chef de l'État a insisté sur la nécessité de garantir l'accès aux outils numériques et à l'intelligence artificielle pour tous les enfants, avec un accent particulier sur ceux en situation de handicap.







Mettant en avant le modèle sénégalais, Marie Khone Faye a exposé les avancées notables du pays, citant notamment la formation des enseignants au digital et le développement de contenus pédagogiques en langues nationales. Elle a salué le dynamisme de la jeunesse sénégalaise dans la création de solutions éducatives innovantes, voyant dans le numérique un levier majeur de transformation sociale et d'équité scolaire.

