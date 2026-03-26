Arbitrage et corruption : les plaintes sont rédigées », Me Seydou Diagne lance l'offensive

Lors de sa conférence de presse tenue ce jeudi à Paris, l'avocat de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Seydou Diagne, a durci le ton en confirmant l'imminence d'une offensive pénale internationale contre la Confédération africaine de football (CAF). Le coordonnateur du collège d'avocats a été on ne peut plus explicite sur l'état d'avancement de la procédure : « Les plaintes sont rédigées, les choses sont en train d’être structurées, les juridictions sont identifiées […], à New York ou Washington. On expliquera les raisons plus tard », a-t-il déclaré.







Cette démarche, qui vise spécifiquement cinq membres du jury d’appel de la CAF pour des soupçons de corruption, s'inscrit dans le cadre du litige né de la finale de la CAN 2025. Me Diagne a précisé que le pool d'avocats dispose désormais d'« éléments légitimes pour demander l’ouverture d’une enquête pénale internationale aux États-Unis ». Selon lui, la partie sénégalaise — incluant l'État, les supporters et la FSF — a relevé des indices de manquements « graves » de nature à justifier une telle saisie.







Tout en soulignant que le collectif « n’accuse pas le royaume du Maroc », l'avocat a insisté sur la nécessité de faire toute la lumière sur les « graves allégations » entourant la décision de la CAF d'attribuer la victoire au Maroc sur tapis vert (3-0), deux mois après le succès des Lions sur le terrain. Cette stratégie judiciaire vise à restaurer l’éthique sportive et la « vérité du terrain » face à une décision qualifiée d'inédite et d'une exceptionnelle gravité.

