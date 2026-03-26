Infrastructures rurales : Signature d'une convention stratégique de 20 milliards FCFA

Les ministres Mabouba Diagne (Agriculture, Souveraineté alimentaire et Élevage) et Déthié Fall (Infrastructures) ont scellé, mercredi 25 mars 2026, un partenariat stratégique visant à transformer le monde rural. Cette convention de 20 milliards de FCFA, intégrée au Programme d’Appui au Secteur Agricole (PASS), se concentre sur la réhabilitation de 300 kilomètres de pistes rurales pour désenclaver les bassins de production.







Sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'AGEROUTE, ces travaux visent à faciliter l'accès des producteurs aux marchés territoriaux et à réduire les pertes post-récolte. Au-delà des infrastructures, l'accord prévoit une synergie avec le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) pour dynamiser l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, tout en propulsant les organisations paysannes vers des modèles agro-industriels plus compétitifs

