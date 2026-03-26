Héritage économique : « La dette dépassait la richesse nationale », selon Ahmadou Al Amine Lô

Le ministre d’État Ahmadou Al Amine Lô a dressé un plaidoyer en faveur du bilan de l'An 2 du président Bassirou Diomaye Faye, mettant en avant la stabilité institutionnelle comme principal acquis. Le chargé du suivi de l’agenda « Sénégal 2050 » a souligné que le pays a su éviter le basculement malgré les fortes tensions traversées entre janvier 2024 et février 2026.
Sur le plan économique, le ministre d'État a pointé du doigt la lourdeur de l'héritage laissé par l'administration précédente. Selon ses analyses, « la dette publique héritée du magistère de Macky Sall dépassait la richesse nationale, une situation critique qui entrave aujourd'hui les capacités d'investissement de l'État ».
Ahmadou Al Amine Lô a ainsi justifié l'action gouvernementale actuelle par la nécessité impérieuse de reconstruire des marges de manœuvre financières avant d'engager de grands projets.
Face à ces défis structurels, le ministre a réitéré sa confiance en l'agenda de transformation « Sénégal 2050 », cadre stratégique unique pour le redressement national. Tout en appelant les populations à la résilience, il a rappelé que l'ampleur des réformes engagées par le duo Diomaye-Sonko nécessite du temps pour produire des résultats tangibles au niveau social.
C’est sur cet appel à la patience et à la mobilisation nationale que le ministre d’État a conclu son intervention sur les ondes de Radio Sénégal.
-
Énergie et denrées : Vers la fin des subventions généralisées pour les ménages aisés ?
-
Finances publique : « Restructurer la dette n'est pas à l’ordre du jour », Al Amine Lô
-
Dakar : Sonko préside le lancement du projet de construction d’un immeuble Waqf public au profit des Daara
-
Espagne : Diomaye et Pedro Sánchez signent "six accords et mémorandums d’entente structurants"
-
ANACIM: Dr Aïda Diongue Niang, directrice générale de la Météo, limogée après une interview critique