SN-HLM : Bassirou Kébé revendique un bénéfice de 1,15 milliard FCFA en sept mois

L’ancien Directeur général de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN-HLM), Bassirou Kébé, a affirmé ce jeudi 26 mars 2026 qu’il « a réussi en 07 mois à rentrer dans les caisses de la société un bénéfice de 1,15 milliard de FCFA ».



« C’est 4 à 5 fois plus de ce que nous avions trouvé ici. Depuis que j’ai pris fonction, personne n’a touché au compte apport pour financer nos nouveaux projets. Avec le projet de Bambilor, j’ai a réussi à rentrer dans les caisses de la SN-HLM un bénéfice de plus d’un milliard 150 millions de FCFA », a-t-il révélé.



Resté 22 mois à la tête de la SN-HLM, Bassirou Kébé explique avoir trouvé une entreprise dans une situation financière très difficile. « Quand j’ai pris fonction, j’avais des problèmes pour payer les salaires du premier mois. J’ai dû recourir à des découverts bancaires, car SN-HLM est une société autonome et depuis longtemps, la société n’a plus reçu de subventions. On a trouvé un endettement lourd de plus de 13 milliards de FCFA. La situation du compte courant était négative », a-t-il déclaré, ajoutant « qu'il a été confronté à un redressement fiscal de 09 milliards de FCFA, hérité sous le magistère de Macky Sall ».



Il a également indiqué que beaucoup de personnes qui avaient investi leur argent dans la société avaient des problèmes pour acquérir leur maison, car « le site internet de la société ne fonctionnait pas ».



Pour redresser la structure, Bassirou Kébé affirme avoir élaboré un Plan stratégique de développement 2025-2029, articulé autour de trois phases.



« Nous l’avons fait sur 03 phases. Le premier, c'était d’accroître la production à 400 logements en crédit acquéreur et un autre projet de 300 parcelles et 300 logements à Bambilor, car ceux qui étaient là, ils n’avaient construit que 365 maisons en 07, soit 52 maisons par année », a-t-il listé.



Selon lui, la « deuxième phase était de faire un repositionnement institutionnel de la SN-HLM », cela signifie numériser tous les « outils de procédures avec lesquels la SN-HLM travaille, et enfin la troisième phase, c’était de former les gens afin qu’ils maîtrisent tous ses outils pour faire rentrer la SN-HLM dans le 21e siècle en matière de travail ».



