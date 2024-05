SONAGED : Khalifa Ababacar Sarr nommé directeur

La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) a un nouveau boss. Il s'agit de Khalifa Ababacar Sarr. Il remplace à ce poste Abou Ba, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Sarr, ingénieur en géomatique et spécialiste en gestion des déchets solides et assimilés, selon ses proches répond bien au profil du poste. Le tout nouveau successeur de Abou Ba a fait des études de géographie à l'UFR LSH de l'université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB).



Khalifa Ababacar Sarr est de la promotion Sanar8 (97-98). Après son master en aménagement du territoire et gestion de l'espace en 2004, il effectue un postegrade diploma (DESS) en gestion et production de données géos-paciales.