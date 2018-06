SYRIE. Selon l’ASL, l’Armée arabe syrienne pourrait lancer son offensive du sud syrien dans les prochaines heures

DAMAS, Syrieb (09h36) – Hier, 16 juin, le leader du groupe de l’Armée syrienne libre Alwiya al-Furqan (ASL), Mohammed Majid al-Khatib, a déclaré sur sa chaîne Telegram que l’Armée arabe syrienne et ses alliés pourraient lancer leur opération militaire tant attendue au sud de la Syrie dans les prochaines heures.



Al-Khatib a affirmé que la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis n’avaient pas réussi à parvenir à un accord sur le sud de la Syrie lors d’une récente réunion. Le commandant n’a pas révélé ses sources, mais le Centre des opérations militaires des États-Unis (MOC en anglais) en Jordanie fournit habituellement à l’ASL des informations importantes.



Deux jours plus tôt, le Département d’État américain a averti que les États-Unis prendraient des «mesures fermes et appropriées» en réponse à toute attaque de l’Armée arabe syrienne (AAS) contre la «zone de désescalade» dans le sud-ouest de la Syrie.



Quelques heures après les menaces américaines, le ministre syrien de la Défense, Ali Abdullah Ayyoub, a rendu visite aux troupes de l’AAS dans les gouvernorats de Daraa et al-Quneitra et a vérifié leur état de préparation, selon l’Agence de presse arabe syrienne (SANA).



Malgré cette haute tension, l’AAS et ses alliés ne lanceront probablement pas leur attaque dans le sud de la Syrie pendant la fête de l’Aïd al-Fitr [elle se termine aujourd’hui] afin d’éviter les critiques dans la société.