Sa Thiès défie Modou Lô : «Je veux l’affronter avant qu’il ne quitte l’arène»

Le Roi des arènes devient une cible pour tous les lutteurs ambitieux. C’est pourquoi, Sa Thiès n’a pas tardé à révéler ses désirs de croiser Modou Lô. En effet, le fils de Double Less a ouvertement défié Modou Lô qu’il souhaite affronter avant sa retraite.



Si Modou Lô a une équation dans l’arène, celle-ci s’appellerait Balla Gaye 2 qui l’a battu à deux reprises. XLO aurait souhaité, au moins, battre une fois le "Lion" de Guédiawaye. Mais ce rêve semble être de l’utopie. Mais à défaut du BG2, Xaragne Lô peut, à nouveau, affronter un fils de Falaye Baldé et il s’agit de Sa Thiès.



Ce dernier est bien dans le cercle fermé des VIP, mais il peine à trouver un adversaire. Toutefois, le journal Record souligne que les choses pourraient bientôt se décanter pour lui. En effet, il a deux cibles qui seront totalement libres d’ici fin janvier. Ces deux cibles de rêve restent Eumeu Sène et Modou Lô.



Le premier nommé va lutter ce dimanche et XLO va remettre sa couronne, le 1er janvier prochain contre Boy Niang 2. Après ce combat royal, Modou Lô sera libre de tout contrat. Et il pourra ainsi croiser Sa Thiès. Surtout que ce dernier a ouvertement émis le souhait de l’affronter.



Lundi dernier, à l’occasion de l’open press de Thiatou Daouda Fall, le jeune-frère de Balla Gaye 2 a révélé ses envies de croiser le Roi des arènes.



«Modou Lô sait que je suis sur ses trousses. Que me donne ma chance comme il est en train de le faire pour d’autres. Je veux l’affronter avant qu’il ne décroche, avant qu’il ne quitte l’arène», a soutenu Sa Thiès.