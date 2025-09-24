Sabodala : le changement de prestataire de sécurité plonge 431 familles dans l’incertitude

Le changement de prestataire de sécurité sur le site minier de Sabodala, sis à Kédougou, risque de créer une situation inconfortable pour les travailleurs et leurs familles. En effet, le contrat entre Sgo, filiale d’Endeavour Mining et Sabodala gold operations ( Sgo ) prendra fin demain jeudi. Viga assistance va reprendre le relais. Cependant, l’entreprise n’entend conserver que 75 agents sur les 431. Les autres seront remerciés sans considération pour leurs années de services.



Selon le journal L’Observateur de ce mercredi, depuis 2008, ces agents ont sécurisé la mine de Sabodala gold operations (Sgo) et depuis lors plusieurs employeurs sont passés notamment, Sen Ntrim, Connexion, Société de gardiennage ultime (Sgu). Toutes ces reprises s’étaient faites sans que la continuité de leur contrat ne soit rompue et dans le respect des travailleurs.



Pour les délégués du personnel, la décision de remerciés les travailleurs est une violation à l’article L.66 du code du travail sénégalais, qui impose le maintien des contrats en cas de continuité d’activité.