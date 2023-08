Saccage de l’Ambassade du Sénégal au Canada: 15 personnes ciblées et traquées par la police d'Ottawa

Dans un communiqué publié mercredi, l’Unité des enquêtes criminelles du Service de police d'Ottawa, a sollicité l'aide de la population afin d'identifier 15 personnes qui ont pris part à une manifestation à l'Ambassade du Sénégal le 1er août 2023.



« Ce jour-là, peu avant midi, un groupe de manifestants pénètrent de force dans l'Ambassade du Sénégal à Ottawa et y commirent plusieurs infractions, notamment : voies de fait, méfait de plus 5000 dollars, entrée par effraction, et complot visant la perpétration d'un acte criminel », indique la police dans un communiqué publié sur son site et sa page Facebook.



« La Section des enquêtes criminelles de la division centrale publie les photos des quinze personnes en cause et en appelle au public pour aider à les identifier. Les policiers souhaitent également s'entretenir avec quiconque fut mêlé à ces événements ou en fut témoin ».



Pour rappel, l’Ambassade du Sénégal avait diffusé sur ses réseaux sociaux, le 1er août dernier, un communiqué indiquant que les individus avaient fait preuve d’une violence inacceptable à l’endroit des agents et des usagers présents sur les lieux.



L’Ambassade souligne que les manifestants avaient causé de sérieux dégâts sur les équipements de la chancellerie, notamment ceux de la section consulaire.